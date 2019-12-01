Evita caer en fraudes en esta temporada navideña; sigue las siguientes recomendaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 12:30:53

Ciudad de México, 21 de diciembre del 2025.- Durante la temporada navideña se registra un incremento en los fraudes, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una Guía de Buenas Prácticas para prevenir delitos, especialmente en el ámbito digital.

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC advirtió que las modalidades más comunes de fraude incluyen reservaciones falsas, alquileres inexistentes, promociones engañosas en redes sociales, clonación de tarjetas, robo de datos personales y suplantación de identidad.

Asimismo, se han detectado engaños relacionados con la venta de boletos de viaje, paquetes turísticos y experiencias con aparentes descuentos exclusivos.

Para evitar ser víctima de estos delitos, la SSPC recomienda seguir la siguiente Guía de Buenas Prácticas:

Comprar en línea de forma segura: verificar que el sitio web sea oficial, cuente con candado de seguridad e inicie con “https://”.

Evitar enlaces enviados por correo, mensajes o redes sociales con ofertas irreales.

Desconfiar de tiendas o perfiles nuevos: si solo aceptan depósitos, transferencias o pagos inmediatos sin métodos seguros, podría tratarse de una estafa.

Mantener cuentas protegidas: usar contraseñas robustas y actualizarlas periódicamente, activar la verificación en dos pasos y evitar redes WiFi públicas para operaciones bancarias.

Precaución con ofertas de viajes y hospedaje: verificar directamente con el proveedor, revisar historial, comentarios y fecha de creación del perfil, y desconfiar de precios demasiado bajos para la temporada.

Compras de regalos y preparativos: adquirir productos en comercios formales, evitar pagos adelantados sin garantía y, en redes sociales, solicitar factura, comprobante de compra y datos del vendedor.

Proteger la información personal: no compartir número de tarjeta, NIP, códigos de verificación o contraseñas, y desconfiar de llamadas que se hagan pasar por instituciones bancarias.

Cuidar las transacciones bancarias: revisar movimientos con regularidad, activar alertas en la app bancaria y reportar de inmediato cargos no reconocidos.

Asegurar compras presenciales: no perder de vista la tarjeta al pagar, preferir terminales en zonas visibles y guardar comprobantes.

En compras en línea: conservar capturas de pantalla de conversaciones, anuncios, comprobantes de pago y datos del vendedor, así como correos y mensajes, para posibles denuncias.

Tomarse un momento para validar la compra: verificar, comparar y confirmar antes de compartir información o realizar cualquier depósito.