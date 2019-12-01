En Apatzingán, Michoacán: Guardia Civil captura a dos adolescentes que atacaron a balazos a escoltas de un empresario 

En Apatzingán, Michoacán: Guardia Civil captura a dos adolescentes que atacaron a balazos a escoltas de un empresario 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 08:57:54
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Apatzingán, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Oficiales de la Guardia Civil detuvieron a dos jóvenes, cuando se daban a fuga en una motocicleta tras haber atacado a balazos a dos elementos de la Policía Auxiliar asignados como escoltas de un empresario. 

Se trata de D. C. H. A, de 15 años de edad, originario del municipio de La Piedad y J. J. T. V., de 17 años, originario del Puerto de Lázaro Cárdenas. 

Se conoció que a eso de las 05:00 horas, se reportó el ataque a balazos contra un empresario y sus escoltas a las afueras de un establecimiento y que los presuntos responsables viajaban en una motocicleta. 

Los oficiales implementaron un operativo y localizaron en la calle Constitución de 1917, de la colonia Palmira, una motocicleta de la marca Italika, de colores blanco, azul y naranja, donde viajaban dos hombres que coincidían con la descripción de los agresores. 

De inmediato se les marcó el alto, pero emprendieron la huida a toda velocidad, al llegar al cruce con la calle Pedro José Bermeo, los motociclistas derraparon y cayeron al pavimento, en ese momento fueron detenidos. 

Uno de ellos fue canalizado a un hospital ya que presentaba heridas de consideración en su cuerpo a bordo de una ambulancia. 

Ambos adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que respondan por los cargos que les imputan.

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