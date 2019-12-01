En Uruapan, Michoacán: Rescata la Guardia Civil a adolescente víctima de secuestro virtual 

En Uruapan, Michoacán: Rescata la Guardia Civil a adolescente víctima de secuestro virtual 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 09:05:41
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Uruapan, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, lograron rescatar a una adolescente víctima de secuestro virtual tras un operativo coordinado con el área de la Policía Cibernética. 

Al respecto la corporación de seguridad informó que familiares de la víctima, de 14 años de edad, alertaron al sistema de emergencias 9-1-1 sobre su  posible secuestro. 

Detallaron que la adolescente recibió llamadas telefónicas de números con lada 443 y 331, para obligarla a salir de su casa, al oriente de la ciudad, con la amenaza de dañar a su familia. 

Posteriormente los delincuentes se comunicaron con sus familiares y les exigieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de regresarla sana y salva. 

Su familia hizo un deposito de tres mil pesos a un número de cuenta antes de alertar a las autoridades. 

Elementos de la Guardia Civil se reunieron la familia de la menor y tras conocer los detalles implementaron un operativo y lograron encontrarla sana y salva. 

Así mismo se hizo la recomendación de que denunciaran los hechos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

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