Guardia Civil abate a temido generador de violencia en Zamora, Michoacán; ya estaba en la mira de las autoridades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 17:01:06
Zamora, Mich., 9 de octubre de 2025.- El estruendo de las balas rompió la tranquilidad de la colonia Miguel Hidalgo, luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) protagonizaron una intensa balacera que terminó con la vida de un presunto generador de violencia que ya estaba identificado por las autoridades.

Según informes oficiales, los elementos de la Guardia Civil realizaban un operativo de vigilancia cuando fueron sorprendidos por un ataque armado. Los uniformados, sin dudarlo, repelieron la agresión en un intercambio de fuego que estremeció a los vecinos.

Tras los minutos de tensión, el presunto agresor cayó abatido. En el lugar fue asegurada un arma de fuego calibre .9 milímetros, mientras que las autoridades confirmaron que el fallecido era uno de los principales instigadores de violencia en la zona.

Sin embargo, la calma no regresa a las calles de Zamora, un municipio que en los últimos años ha sido uno de los epicentros de la violencia en Michoacán.

