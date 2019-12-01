Guanajuato reporta 11 meses consecutivos con delitos a la baja; destaca apoyo del gobierno federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 12:29:56
Irapuato, Guanajuato, a 20 de febrero 2026.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, reportó que en su entidad suman 11 meses consecutivos con cifras de delitos a la baja.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, desde la XII región militar en Irapuato, la mandataria estatal indicó que con el gobierno federal se ha encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr resultados.

“Agradecer toda la disposición y la colaboración de las autoridades federales presentes en Guanajuato para trabajar con una coordinación efectiva, con inteligencia y con un despliegue operativo que nos ha permitido lograr los resultados que llevamos en materia de seguridad”, destacó la gobernante panista.

Asimismo, García Muñoz Ledo mencionó que se logró el enero más bajo en homicidios dolosos de los últimos ocho años, “lo que habla de que la estrategia de seguridad y coordinación está dando resultados”.

Por otra parte, dijo que se atienden temas muy sensibles para la población como educación, salud, bienestar y movilidad.

