En Chucándiro, Michoacán detiene la GC a dos sujetos que traían sustancias ilegales y un arma 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 13:19:06

Chucándiro, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Como resultado de una acción operativa, llevada a cabo por personal de la Guardia Cicil, se logró la detención de dos hombres en posesión de un arma de fuego, 32 dosis de metanfetamina y 11 bolsas plásticas con mariguana; el enervante contaba con calcomanías con la leyenda de un grupo delincuencial.

Sobre el partícula se informó que autoridades policiacas llevaban a cabo recorrida de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado los agentes de la ley tuvieron a la vista a un par de sujetos en actitud sospechosa, situación por la que se les marcó el alto.

Fue al llevar a cabo una revisión entre sus pertenencias que se les halló la pistola y la droga.



Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.