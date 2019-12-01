Guanajuato registra 74 hechos violentos y 35 detenidos tras jornada de ataques 

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 21:54:09

Guanajuato, Guanajuato, a 22 de febrero de 2026.- Luego de una serie de incendios de vehículos y comercios registrados en distintos puntos del estado, la Secretaría de Seguridad y Paz actualizó su informe y confirmó la detención de 35 personas, así como el registro de 74 hechos violentos vinculados a estos acontecimientos.

De acuerdo con la dependencia, los resultados derivan de un operativo conjunto implementado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de policías municipales, como parte de las acciones de reacción ante los hechos originados por un operativo del Gobierno Federal en el estado de Jalisco.

Las autoridades precisaron que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de los Ministerios Públicos, tanto del fuero común como federal, para el seguimiento legal correspondiente.

Asimismo, se informó que los operativos de vigilancia y seguridad continúan activos en carreteras estatales y federales, así como en diversos municipios de Guanajuato.

Finalmente, la Secretaría señaló que todos los incidentes fueron controlados y reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al 089, además de mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.