Informa el Gobierno de Michoacán las acciones interinstitucionales de seguridad que se implementaron tras hechos de violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 22:02:51
Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- En conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, dio a conocer los resultados del operativo desplegado para atender los bloqueos carreteros y hechos de violencia registrados en distintas regiones de la entidad. Las acciones se realizaron de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, la DEFENSA, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Durante el encuentro con medios, en el que también participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y la secretaria de Educación estatal, Gabriela Molina Aguilar, se expusieron las estrategias interinstitucionales implementadas para restablecer el orden y reforzar la seguridad en el territorio michoacano. Se destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender de manera inmediata los incidentes.

El fiscal informó que como resultado de estas acciones se logró la detención de dos personas en la región de Zacapu, quienes presuntamente portaban material inflamable vinculado a la quema de vehículos o establecimientos. Asimismo, detalló que en el Libramiento de La Piedad cuatro personas que agredieron a las fuerzas de seguridad fueron abatidas y hasta el momento permanecen sin identificar, además de asegurarse un vehículo relacionado con estos hechos. En total, se registraron cinco enfrentamientos en distintas zonas del estado, donde también se decomisaron armas largas.

Finalmente, el mandatario estatal indicó que ya se ha retirado el 85 por ciento de los bloqueos carreteros derivados del operativo federal en Jalisco y que se mantiene un despliegue permanente de fuerzas estatales y federales en todo Michoacán. Añadió que, de acuerdo con la información del C5, no se reportan civiles lesionados, mientras que la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército continúan con labores de vigilancia y atención para preservar el orden público en la entidad.

