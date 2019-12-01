México en alerta máxima: Suspenden clases en al menos 10 entidades tras ola de violencia por muerte del Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 21:07:09

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2026.- El país vive un momento de tensión sin precedentes. La confirmación de la muerte de El Mencho, cabeza del temido Cártel Jalisco Nueva Generación, ha provocado una ola de violencia y caos que llevó a las autoridades a suspender clases y exámenes en 11 estados.

De norte a sur, millones de estudiantes se vieron obligados a quedarse en casa, mientras carreteras y calles se llenan de tensión y patrullas militares. Los estados que confirmaron suspensión de clases son:

Baja California

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Veracruz

En la Ciudad de México, la Facultad de Medicina de la UNAM anunció que este lunes 23 no habrá asistencia ni exámenes, reflejando la magnitud de la alerta en el corazón del país.

Tras la caída del capo más buscado del país, se reportaron más de 200 eventos de bloqueos carreteros y urbanos, quema de vehículos y negocios, y enfrentamientos armados en zonas estratégicas.

Todo apunta a una reacción coordinada de células delictivas para mostrar que, aunque su líder haya caído, el cártel sigue activo y peligroso.

Mientras el Ejército y la Guardia Nacional patrullan las calles y operativos, el país se detiene. Las clases se suspenden, los estudiantes se resguardan y la población observa con temor el desarrollo de los eventos.

La pregunta que flota en cada esquina, en cada aula vacía, es inquietante: ¿Qué ajustes de cuentas vendrán ahora que El Mencho ya no está?