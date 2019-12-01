Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 19:05:35

Aguililla, Mich., a 22 de febrero de 2026. — La cabecera municipal de Aguililla se convirtió en un escenario de violencia desatada este domingo luego de que fuerzas federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación —uno de los grupos criminales más poderosos del país— durante un operativo en Jalisco.

Según informes oficiales, “El Mencho” —originario de Aguililla— fue abatido por fuerzas del Ejército Mexicano durante un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco. El operativo, que se realizó con apoyo de inteligencia militar y federal, dejó varios criminales muertos y la confirmación del fallecimiento del capo durante su traslado a Ciudad de México.

La noticia de su muerte detonó una ola de violencia en varias entidades, incluida Michoacán, donde grupos delictivos han atacado infraestructura y generado caos en las calles.

En Aguililla, fuentes locales reportaron la quema de la sucursal del Banco del Bienestar en la cabecera municipal; el incendio de la terminal de autobuses ligeros Galeana; así como Varios vehículos particulares incendiados, identificados como parte de la reacción violenta de células del crimen organizado.

Los ataques se suman a una serie de bloqueos carreteros, incendios y enfrentamientos que también han afectado otras regiones del país, desde Jalisco hasta Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, de Tijuana a Quintana Roo.

Fuerzas federales, estatales y municipales han desplegado operativos de seguridad para contener la violencia, mientras que la población vive horas de tensión, miedo y desconcierto.