Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo

Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 19:05:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aguililla, Mich., a 22 de febrero de 2026. — La cabecera municipal de Aguililla se convirtió en un escenario de violencia desatada este domingo luego de que fuerzas federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación —uno de los grupos criminales más poderosos del país— durante un operativo en Jalisco. 

Según informes oficiales, “El Mencho” —originario de Aguililla— fue abatido por fuerzas del Ejército Mexicano durante un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco. El operativo, que se realizó con apoyo de inteligencia militar y federal, dejó varios criminales muertos y la confirmación del fallecimiento del capo durante su traslado a Ciudad de México. 

La noticia de su muerte detonó una ola de violencia en varias entidades, incluida Michoacán, donde grupos delictivos han atacado infraestructura y generado caos en las calles. 

En Aguililla, fuentes locales reportaron la quema de la sucursal del Banco del Bienestar en la cabecera municipal; el incendio de la terminal de autobuses ligeros Galeana; así como Varios vehículos particulares incendiados, identificados como parte de la reacción violenta de células del crimen organizado. 

Los ataques se suman a una serie de bloqueos carreteros, incendios y enfrentamientos que también han afectado otras regiones del país, desde Jalisco hasta Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, de Tijuana a Quintana Roo.

Fuerzas federales, estatales y municipales han desplegado operativos de seguridad para contener la violencia, mientras que la población vive horas de tensión, miedo y desconcierto. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arde Aguililla, Michoacán, cuna del Mencho: Queman banco y vehículos tras confirmarse la muerte del capo
Vinculan a proceso a 3 personas en Zitácuaro, Michoacán, por los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor
Reportan enfrentamientos armados en Zacapu, Michoacán
Choque de patrulla de la GC y un vehículo particular deja un civil fallecido y dos policías heridos en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Cuatro delincuentes abatidos en Michoacán este domingo, confirma Fiscal Torres Piña
Operación secreta, armas de guerra y muerte en el aire: Defensa reconoce intervención de EEUU en operativo contra “El Mencho” y alista despliegue de tropas para garantizar seguridad en Jalisco
Gobierno de Guanajuato asegura control total tras jornada de violencia derivada de operativo federal en Guadalajara 
Claudia Sheinbaum pide guardar la calma ante la situación que se vive en el país por el fallecimiento de
Comentarios