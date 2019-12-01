Se suman elementos especializados de Marina y helicóptero artillado al operativo en Jiquilpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 22:36:06
Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- Como parte del reforzamiento a la estrategia de seguridad en la región Jiquilpan, se incorporaron elementos especializados de la Secretaría de Marina (Marina), así como un helicóptero artillado para brindar cobertura aérea, además del despliegue de efectivos del Ejército Mexicano que ya operan en la zona.

Los refuerzos federales se encuentran en territorio trabajando de manera coordinada con la Guardia Civil, bajo la conducción y mando del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, quien encabeza personalmente los operativos en la región.

La integración de personal especializado y vigilancia aérea fortalece la presencia disuasiva, amplía la capacidad de reacción y consolida la coordinación interinstitucional para preservar el orden y la seguridad de la población.

La SSP informa que el despliegue se mantiene activo y en constante supervisión.

