Vinculan a proceso a 3 personas en Zitácuaro, Michoacán, por los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor

Zitácuaro, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró que un juez vinculara a proceso a tres personas señaladas como presuntas responsables de los delitos de discriminación y lesiones en agravio de una comerciante adulta mayor, en hechos ocurridos en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de julio de 2024 la víctima se encontraba atendiendo su tienda de abarrotes en el Mercado Melchor Ocampo, cuando fue objeto de expresiones y conductas discriminatorias relacionadas con su edad por parte de Aarón Gibrán “N” y Reynaldo “N”.

Posteriormente, una mujer identificada como Ingrid Monserrat “N” presuntamente la agredió físicamente, en un contexto marcado por el mismo trato de exclusión y menosprecio.

Tras la denuncia, la Fiscalía Regional de Zitácuaro llevó a cabo las indagatorias correspondientes, con lo que se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de los señalados, quienes fueron citados a comparecer ante el Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso, determinó las medidas cautelares correspondientes y fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria. La FGE reiteró que no se tolerarán actos de violencia ni de discriminación, en especial aquellos dirigidos contra personas adultas mayores, y subrayó que garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia de los sectores vulnerables es una prioridad institucional.