México bajo asedio: dos tercios del país sufren caos y 250 quemas y bloqueos tras operativo y muerte del “Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 22:22:33

Ciudad de México, 22 de febrero de 2026.— La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no solo estremeció al mundo criminal: desató una jornada de violencia coordinada que puso en jaque a 20 de las 32 entidades federativas del país, es decir, 62.5 % del territorio nacional impactado en cuestión de horas.

Lo que comenzó como un operativo federal de alto impacto en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, terminó convirtiéndose en una reacción simultánea de bloqueos, incendios y ataques que paralizaron carreteras estratégicas y sembraron tensión en amplias regiones del país.

Jalisco: el epicentro del estallido

Jalisco concentró el mayor número de incidentes, con 65 bloqueos registrados principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas. Vehículos atravesados e incendiados, estaciones de servicio atacadas y comercios bajo amenaza marcaron una jornada que dejó imágenes de humo negro elevándose sobre rutas clave.

El operativo federal en la sierra de Tapalpa, ligado al golpe definitivo contra la estructura del líder criminal, habría sido el detonante inmediato de la reacción. La respuesta no fue dispersa ni improvisada: fue casi instantánea y coordinada.

Además de Jalisco, se registraron eventos y bloqueos en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Aunque en varios casos se trató de incidentes focalizados y de rápida atención, la dispersión geográfica encendió las alertas nacionales.

El dato frío es contundente: 252 bloqueos en total durante la jornada. Hasta las 20:00 horas, 229 habían sido desactivados, lo que representa aproximadamente 90 %, mientras que 23 permanecían activos y cuatro más operaban con cierres parciales bajo control de las autoridades. Pero más allá del avance operativo, la cifra territorial redefine la dimensión del fenómeno: casi dos terceras partes del país registraron algún nivel de impacto el mismo día.

Control institucional frente a magnitud histórica

El Gabinete de Seguridad informó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional encabezaron el despliegue para contener los hechos, liberar vialidades y proteger a la población. El Gobierno de México llamó a mantener la calma y a consultar únicamente canales oficiales.

Sin embargo, la magnitud estadística abre una discusión inevitable. Que la muerte de un solo líder criminal pueda detonar bloqueos, incendios y ataques en el 62.5 % de las entidades federativas en cuestión de horas evidencia no solo capacidad de reacción, sino un alcance territorial que rebasa fronteras estatales y obliga a replantear el mapa real del poder operativo del crimen organizado.

La jornada deja una imagen difícil de ignorar: un país donde, tras la caída de un capo, el fuego se extendió por más de la mitad del territorio nacional en un solo día.