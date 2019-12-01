Grupo delictivo asalta cinco negocios en Uruapan, Michoacán 

Grupo delictivo asalta cinco negocios en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 07:56:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- En unos cuantos minutos, un grupo de delincuentes asaltaron cuatro negocios en la ciudad de Uruapan, además de una tienda Aurrera.

Al respecto se informó que de forma simultánea primeramente fueron atacadas dos farmacias en las inmediaciones de la Pérgola Municipal.

Posteriormente otros dos negocios de venta de medicinas fueron asaltados en las calles Cupatitzio y 16 de Septiembre.

Es de mencionar que por la tarde fue atracada una tienda Aurrera en el fraccionamiento Los Viñedos.

En todos los casos se implementaron acciones operativas en la búsqueda de los delincuentes sin que se hayan logrado detenciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan 13 mil toneladas de autopartes robadas en CDMX y Edomex
Reanudan bloqueos en la carretera Uruapan - Los Reyes por desaparición de pobladores en Peribán, Michoacán
Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento
Hallazgo de explosivos en puente de La Ruana, denuncia Lupe Mora 
Más información de la categoria
Juez concede suspensión a hijos de AMLO contra "cualquier captura", asegura Claudio Ochoa
Aumenta a 20 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Reanudan bloqueos en la carretera Uruapan - Los Reyes por desaparición de pobladores en Peribán, Michoacán
Operación Apatzingán: detienen a tres en posesión de armamento
Comentarios