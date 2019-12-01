Grupo delictivo asalta cinco negocios en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 07:56:35

Uruapan, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- En unos cuantos minutos, un grupo de delincuentes asaltaron cuatro negocios en la ciudad de Uruapan, además de una tienda Aurrera.

Al respecto se informó que de forma simultánea primeramente fueron atacadas dos farmacias en las inmediaciones de la Pérgola Municipal.

Posteriormente otros dos negocios de venta de medicinas fueron asaltados en las calles Cupatitzio y 16 de Septiembre.

Es de mencionar que por la tarde fue atracada una tienda Aurrera en el fraccionamiento Los Viñedos.

En todos los casos se implementaron acciones operativas en la búsqueda de los delincuentes sin que se hayan logrado detenciones.