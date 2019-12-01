Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Progreso del Sur, Morelia

Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Progreso del Sur, Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 20:47:10
Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio de la colonia Progreso del Sur, de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

