Golpe histórico al crimen en Sinaloa: FGR elimina cargamento masivo de estupefacientes y precursores químicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 22:21:07
Culiacán, Sin., a 2 de enero de 2026.— En una de las acciones más contundentes contra el tráfico de drogas sintéticas, la Fiscalía General de la República (FGR) destruyó un volumen sin precedentes de estupefacientes y sustancias químicas utilizadas para su elaboración, resultado de múltiples investigaciones federales y operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La diligencia, encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, culminó con la eliminación de casi 890 mil pastillas de fentanilo, además de más de 127 kilogramos de esta sustancia en forma sólida. A ello se sumó la destrucción de más de 29 toneladas y 34 mil litros de precursores químicos, insumos clave para la producción de drogas sintéticas.

Entre los materiales incinerados se encontraban compuestos de alta peligrosidad y uso dual, como acetato de plomo, hidróxido de sodio, ácido tartárico y cianuro de sodio, así como solventes y derivados industriales como acetona, alcohol etílico y poliestireno. La magnitud del decomiso da cuenta del alcance de las redes criminales dedicadas a la fabricación y distribución de opioides sintéticos en el país.

Aunque los aseguramientos se originaron en distintas carpetas de investigación, la destrucción se llevó a cabo en instalaciones especializadas del Estado de México, bajo estrictos protocolos de seguridad y control. El proceso fue supervisado por el Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos en química forense de la Agencia de Investigación Criminal, con la presencia del Órgano Interno de Control para garantizar la legalidad y transparencia del procedimiento.

