Exalcalde llega al corazón administrativo de la Fiscalía de Michoacán: José Guadalupe Coria Solís asume Dirección General

Morelia, Mich., a 3 de enero de 2026.— Con un perfil político y experiencia en el manejo de recursos públicos, José Guadalupe Coria Solís, exalcalde de Villa Morelos, fue nombrado este viernes 2 de enero como Director General de Administración de la Fiscalía General del Estado, una de las áreas más estratégicas y sensibles de la institución encargada de la procuración de justicia en Michoacán.

El arribo de Coria Solís ocurre en un momento clave para la Fiscalía, donde la eficiencia administrativa, el control presupuestal y la correcta gestión de recursos humanos son fundamentales para el funcionamiento de las áreas operativas. Desde esta posición, el nuevo director tendrá bajo su responsabilidad la administración financiera, logística y material de la dependencia, rubros históricamente observados por su impacto directo en el desempeño institucional.

Coria Solís cuenta con una trayectoria en la función pública municipal, destacando su paso como presidente municipal de Morelos, periodo en el que encabezó la gestión gubernamental local y enfrentó retos propios de municipios con limitaciones presupuestales y alta demanda social. Su experiencia en administración pública es vista por la Fiscalía como un activo para fortalecer los procesos internos y avanzar hacia una institución más ordenada y funcional.

El nombramiento forma parte de una reconfiguración interna con la que la Fiscalía busca consolidarse como un órgano más eficiente, con controles administrativos firmes y mayor capacidad de respuesta ante las exigencias ciudadanas en materia de justicia y seguridad.