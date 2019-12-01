Extrae la FGR la información de la caja negra del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

Ciudad de México, a 2 de enero de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya fue extraída la información de la “caja negra” de la locomotora del Tren Interoceánico que se descarrilló el pasado 28 de diciembre, como parte de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

De acuerdo con la dependencia, “bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, llevaron a cabo la extracción de la información de la caja negra de la locomotora, la cual se encuentra resguardada en una bodega de indicios”.

La FGR señaló que, “anteponiendo la reparación integral del daño a las víctimas, continúa con el desarrollo de las diligencias respectivas con motivo de la integración de la carpeta de investigación iniciada, luego de los hechos registrados en el Corredor Interoceánico, en el estado de Oaxaca”.

En ese marco, precisó que “personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), da el seguimiento correspondiente al estado de salud de las personas que continúan hospitalizadas y lleva a cabo los trabajos necesarios para establecer contacto con todas las víctimas, tanto lesionadas como las que resultaron ilesas, así como con familiares de las personas fallecidas”.

Asimismo, la Fiscalía indicó que “personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) hizo entrega de la comparecencia del Apoderado Legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la cual se aportaron diversos indicios que se anexaron a la indagatoria”.

En otro punto, detalló que “personal de la Fiscalía Federal en Oaxaca realizó las gestiones correspondientes para brindar las facilidades necesarias para la entrega del cuerpo de una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, con la que sumaron 14 víctimas que lamentablemente perdieron la vida”.

La institución agregó que “continúa la elaboración de los dictámenes periciales de expertos de la AIC en las materias de genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades”.

Además, informó que “se localizó en la zona de los hechos diverso equipaje, al cual se le realiza el inventario respectivo y se trabaja con el gobierno estatal, cuyo personal acudirá a los hospitales para que las víctimas que así lo deseen, realicen su reclamación”.

Finalmente, la FGR subrayó que “todas las acciones y diligencias que lleva a cabo esta Fiscalía, con la colaboración institucional respectiva con autoridades federales y estatales, tienen como eje en todo momento garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, así como el fin de esclarecer los hechos ocurridos”.