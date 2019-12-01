Del Congreso a la Fiscalía de Michoacán: Daniel Moncada Sánchez toma las riendas jurídicas y de derechos humanos

Morelia, Mich., a 3 de enero de 2026.- Con una trayectoria marcada por la política, el activismo legislativo y el discurso en favor de los derechos humanos, Daniel Moncada Sánchez fue designado este viernes 2 de enero como Director General Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, un cargo clave para el rumbo legal de la institución.

Abogado de profesión y exdiputado local, Moncada Sánchez ha sido una figura conocida en la vida pública de Michoacán, particularmente por su papel como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y por su paso por el Congreso del Estado, donde impulsó iniciativas relacionadas con seguridad, protección de sectores vulnerables y fortalecimiento del marco legal estatal.

Desde su nueva encomienda, será responsable de supervisar la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía, garantizar el respeto a los derechos humanos en los procesos ministeriales y coordinar la estrategia jurídica del organismo, en un contexto donde la institución enfrenta constantes señalamientos por abusos, fallas procesales y rezagos en la impartición de justicia.

Su llegada a esta área es leída como una apuesta por fortalecer el discurso institucional en materia de derechos humanos y blindar jurídicamente las actuaciones de la Fiscalía, en medio de un entorno social cada vez más exigente y crítico frente al actuar de las autoridades.

Ambos nombramientos reflejan la intención de la Fiscalía de cerrar filas, fortalecer su estructura interna y enviar un mensaje de reorganización y firmeza en uno de los momentos más complejos para la procuración de justicia en Michoacán.

