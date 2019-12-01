Era dueño de restaurante el hombre ultimado a balazos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: Lo ultimaron en su negocio

Pátzcuaro, Mich., a 2 de enero de 2026.– El hombre que fue asesinado a balazos la tarde de este viernes sobre la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, a la altura de la localidad de Santa Ana Chapitiro, fue identificado como propietario de un restaurante, confirmaron autoridades tras las primeras diligencias en el lugar del crimen.

La víctima respondía al nombre de Daniel, de 32 años de edad, quien era dueño del establecimiento de mariscos “El Dani Boy”, negocio ubicado a la orilla de la citada vía carretera, donde ocurrió el ataque armado.

De acuerdo con los primeros informes, dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio; uno de ellos descendió y, al tener a la vista al comerciante mientras atendía su negocio, le disparó en repetidas ocasiones, para después huir junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Daniel quedó tendido sin vida en la entrada del restaurante, lo que generó alarma entre clientes, trabajadores y automovilistas que transitaban por la zona. Al recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego, paramédicos y elementos policiales acudieron al lugar, pero al brindarle atención confirmaron que ya no presentaba signos vitales, a consecuencia de la gravedad de las heridas.

La escena fue asegurada por corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, se desconoce el móvil del homicidio y no se reportan personas detenidas, pese a que el ataque ocurrió en un punto visible y concurrido de la carretera estatal. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El asesinato del joven comerciante ha causado consternación entre habitantes y comerciantes de la región, quienes advierten un clima de inseguridad persistente en esta zona del municipio de Pátzcuaro.