Alcanza bala perdida a funcionario público al interior del Palacio Municipal de Tuxpan, Veracruz; está herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 23:05:32
Tuxpan, Veracruz, a 2 de enero de 2026.- Un funcionario municipal resultó lesionado tras ser alcanzado por una bala perdida al interior del Palacio Municipal de Tuxpan, Veracruz, durante la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió alrededor de las 00:40 horas, mientras se realizaban trabajos de entrega-recepción en oficinas ubicadas sobre la avenida Benito Juárez.

Las primeras indagatorias apuntan a que el proyectil habría provenido de disparos al aire realizados en la zona de Santiago de la Peña, en la ribera del río, durante celebraciones de Año Nuevo.

De manera extraoficial, el herido fue identificado como Juan Pablo Alcántar Alvarado, exsecretario técnico del Ayuntamiento, quien recibió el impacto en un hombro.

Elementos de la Marina lo trasladaron al Centro Médico Tuxpan, donde fue atendido y se reporta fuera de peligro. Autoridades locales descartaron un ataque directo y señalaron que se trató de un hecho accidental.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, mientras fuerzas federales, estatales y municipales reforzaron la seguridad en el centro de la ciudad.

