Comando armado despoja de su vehículo a automovilistas en la Pátzcuaro – Uruapan, Michoacán; uno portaba chaleco del Ejército

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 22:03:45

Pátzcuaro, Mich., a 2 de enero de 2026.— La violencia en tramos carreteros de Michoacán volvió a quedar en evidencia tras el reporte de un robo de vehículo con extrema violencia ocurrido en la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, a la altura de la desviación a Zirahuén.

De acuerdo con información obtenida a partir de un reporte realizado a la línea de emergencias 9-1-1, los hechos se registraron la noche del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, cuando las víctimas circulaban por la zona y fueron interceptadas de manera sorpresiva por una camioneta que les cerró el paso.

Del vehículo descendieron alrededor de nueve sujetos armados, todos con el rostro cubierto, quienes bajo amenazas obligaron a los ocupantes a entregar sus pertenencias. Entre los agresores, uno de ellos portaba un chaleco con la leyenda “Ejército Mexicano”, lo que incrementó el nivel de intimidación y generó confusión entre las víctimas.

Además del despojo del vehículo, los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo y teléfonos celulares, para posteriormente huir con rumbo desconocido. El reporte formal fue presentado hasta el 2 de enero, luego de que las víctimas lograran ponerse a salvo y recuperar medios de comunicación.

El vehículo robado es un Chirey Omoda 5, color negro, con placas PJS-404-E.

Este nuevo hecho delictivo se suma a una creciente lista de asaltos registrados en carreteras de la región lacustre, donde automovilistas han denunciado la operación de grupos armados que actúan con impunidad, incluso utilizando indumentaria aparentemente oficial para cometer delitos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la localización del vehículo, mientras autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.