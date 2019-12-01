Rescatan a 5 personas que estaban en peligro de ahogamiento en playa de Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 22:11:21

Ciudad Madero, Tamaulipas, a 29 de marzo de 2026.- La rápida intervención de elementos de la Secretaría de Marina evitó una posible tragedia en la Playa Miramar, donde cinco personas estuvieron en riesgo de ahogamiento mientras se encontraban dentro del mar durante el actual periodo vacacional en Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, los bañistas fueron detectados en condiciones de peligro, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de rescate implementados en la zona turística como parte del operativo de seguridad.

Tras ser puestos a salvo, los cinco afectados recibieron atención por parte del personal naval, quienes aplicaron el procedimiento conocido como “empaquetamiento”, una técnica de primeros auxilios utilizada para estabilizar la temperatura corporal y prevenir complicaciones como la hipotermia, derivada de la exposición prolongada al agua.

Estas acciones se enmarcan en la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, desplegada desde el pasado 27 de marzo y que permanecerá vigente hasta el 12 de abril, con el propósito de proteger a los visitantes que acuden a destinos de playa en este periodo.

Finalmente, autoridades navales reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, respetar la señalización en áreas de riesgo y evitar ingresar al mar cuando las condiciones no sean favorables, con el fin de reducir la incidencia de accidentes durante la temporada.