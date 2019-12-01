En un hospital de Zamora, Michoacán, fallece joven que fue baleado: Era paramédico y quedó atrapado en emboscada a la Policía

En un hospital de Zamora, Michoacán, fallece joven que fue baleado: Era paramédico y quedó atrapado en emboscada a la Policía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 22:45:08
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Zamora, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- En la sala de urgencias del IMSS-Bienestar de Zamora perdió la vida el joven que resultó lesionado por una bala pérdida en la agresión que sufrieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por delincuentes.

Como se informó en este medio de comunicación, el joven circulaba en su automóvil Nissan March sobre la carretera Zamora-Morelia a unos metros del Crucero de Carapan cuando los policías fueron agredidos a tiros por delincuentes.

El automovilista quedo en el fuego cruzado y fue alcanzado por una bala pérdida en el brazo izquierdo, por lo que paramédicos lo canalizaron al nosocomio, pero horas mas tarde murió.

El occiso respondía al nombre de Erick Said P., L., de 24 años de edad, quien era vecino de la comunidad de La Bolsa en el municipio de Taretan, quien se desempeñaba como paramédico en una corporacion al parecer de Morelia y se encontraba de descanso.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

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