Golpe al crimen en Guerrero: FGR y Marina incineran más de 1.6 toneladas de estupefaciente en Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 19:55:36

Acapulco, Gro., a 15 de noviembre de 2025.— Autoridades federales destruyeron más de una tonelada y media de clorhidrato de cocaína durante un procedimiento oficial llevado a cabo en el puerto de Acapulco, como parte de las acciones permanentes contra el tráfico de drogas en el país.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), la incineración del aseguramiento fue coordinada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en colaboración con personal de la Secretaría de Marina.

El estupefaciente, que alcanzó un peso exacto de una tonelada con 610 kilos y 399 gramos, formaba parte de una carpeta de investigación vinculada a delitos contra la salud.

El operativo se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión. Personal del Ministerio Público Federal encabezó la diligencia, en la que también participaron representantes del Órgano Interno de Control, responsables de validar los procesos de identificación, conteo y pesaje del material destruido.

En el lugar estuvieron presentes elementos de la Marina, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química y fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal.

La FGR enfatizó que este tipo de acciones buscan garantizar la correcta aplicación de la ley y refrendan el compromiso del Estado mexicano para combatir organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas, mediante operativos conjuntos y mecanismos de control institucionales.

Con esta destrucción, las autoridades reiteraron su continuidad en tareas de inteligencia y seguimiento para impedir que sustancias ilícitas lleguen a los mercados de consumo, tanto nacionales como internacionales en Acapulco.