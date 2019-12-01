Golpe a célula criminal en Juchitán: detienen a presunto generador de violencia y aseguran arsenal en cateo coordinado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:54:58
Juchitán, 2 de diciembre del 2025.- Derivado de labores de investigación e inteligencia en Oaxaca, fuerzas federales y estatales encabezaron un operativo en un inmueble ubicado en Rancho El Llano, municipio de Juchitán de Zaragoza, donde fue detenido Carlos “N”, presunto integrante de una célula delictiva que opera en la región.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina, Sedena, FGR, Guardia Nacional, SSPC y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Durante el cateo se aseguró:

  • 6 armas largas

  • 27 cargadores

  • 760 cartuchos útiles

  • 13 chalecos balísticos

  • 19 cascos balísticos

  • 14 pares de botas

  • Diverso equipo táctico

  • 54 dosis de metanfetamina

Tras informarle sus derechos, la persona detenida —junto con lo asegurado— fue puesta a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Este operativo forma parte de los esfuerzos que la FGEO y fuerzas federales han intensificado entre abril de 2024 y julio de 2025 contra redes criminales en Oaxaca.

En 2025, como parte de la Operación Sable, encabezada por la Marina, 58 personas vinculadas a distintas células delictivas han sido detenidas en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

Noventa Grados
