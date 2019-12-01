Gobierno mexicano solicitó audiencia virtual para Chávez Jr., por riesgo en su traslado; temen que exista un ataque

Hermosillo, Sonora, a 23 de agosto de 2025.- El gobierno de México solicitó al Poder Judicial que la próxima audiencia de Julio César Chávez Jr., actualmente preso en Hermosillo, se realice por videoconferencia o dentro del penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido. La petición responde a los altos riesgos de seguridad que implica trasladar al boxeador, señalado por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

Chávez Jr., de 39 años de edad, fue entregado a México por autoridades estadounidenses el pasado 19 de agosto, tras ser detenido por ingreso irregular y supuestos nexos con el narcotráfico. Desde entonces permanece en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, ubicado en un paraje desértico de Sonora.

Las autoridades advirtieron que, mover al acusado desde la prisión hasta la sala de juicios orales en Hermosillo, implicaría recorrer más de 40 kilómetros por rutas dominadas por facciones criminales ligadas al cartel de Sinaloa, que mantienen una pugna violenta en la región.

En un documento enviado al juez Enrique Hernández Miranda, la dirección del penal subrayó que la audiencia programada para el 23 de agosto a las 17:00 horas, debe realizarse sin traslados, a fin de proteger tanto al acusado como al personal encargado de su custodia. La medida busca evitar un posible ataque en medio de la confrontación entre grupos delictivos que disputan el control del territorio en Sonora.