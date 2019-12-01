Gobierno federal y estatal instalan Feria de Paz en Cuautla, Morelos; anuncian inicio de nueva etapa de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 12:18:38

Cuautla, Morelos, a 16 de julio 2026.- El gobierno de México y el del estado de Morelos instalaron una Feria de Paz en la Antigua Estación del Ferrocarril del municipio de Cuautla.

Lo anterior, al anunciar el inicio de una “nueva etapa” de seguridad en la ciudad, con el objetivo de recuperar el control de una de las regiones más afectadas por la delincuencia organizada.

En ese sentido, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia exhortó a las autoridades locales a unirse y apoyar a las fuerzas federales y estatales que trabajarán en conjunto para el combate a las estructuras delictivas.

Por su parte, el director general de Coordinación de Paz con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rodrigo Cortés, subrayó que los jóvenes son la gran esperanza y reiteró el compromiso de la federación para demostrar que Morelos no está condenado a la violencia sino destinado a vivir en paz.

Mientras que, José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la SSPC, mencionó que en materia de seguridad, tendrán como base la organización, participación social y coordinación permanente entre autoridades y la misma sociedad.