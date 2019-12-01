Gobierno de Chiapas mantiene brigadas de apoyo a las 19 comunidades afectadas tras las fuertes lluvias; indican que más de 600 personas fueron damnificadas por el temporal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 18:36:39

Comaltitlán, Chiapas, a 26 de septiembre de 2025.- Tras las lluvias intensas en los últimos días en el municipio de Villa Comaltitlán, en las lluvias de Chiapas, en las cuales más de 600 personas resultaron damnificadas, las autoridades informaron que les han brindado la atención con ayudas humanitarias.

En total 19 comunidades fueron afectadas por el temporal, mismas que están siendo apoyadas por las autoridades, así lo informó el edil Gerardo Pérez Gómez.

“Hemos tenido todo el apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para atender las afectaciones en viviendas, caminos y cultivos”, indicó.

Aseveró que seguirán brindando el apoyo a las comunidades afectadas, esto con el apoyo de brigadas las cuales están conformadas por las tres órdenes de gobierno, las cuales fueron desplegadas inmediatamente tras las lluvias presentadas