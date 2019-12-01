Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, actualizó a 10 la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP, en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.
En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, la mandataria capitalina confirmó el número de víctimas mortales.
Además, informó que aún hay 54 personas hospitalizadas y 22 personas dadas de alta.
Uno de los fallecidos recientemente identificados es Jorge Islas Flores, quien laboraba en el CECyT7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Según la jefa de Gobierno, hasta el momento, ocho hombres, una mujer y otra persona sin identificar han perdido la vida a causa de esta tragedia.
- Eduardo Noé García Morales. Profesor de Matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica no. 53 ‘Adolfo López Mateos’.
- Juan Carlos Sánchez Blas. Estudiante del CECyT 7 del IPN.
- Irving Uriel Carrillo Reyes.
- Misael Cano Rodríguez. Empleado de la alcaldía Iztapalapa.
- Carlos Iván Contreras Salinas.
- Juan Antonio Hernández Betancourt.
- Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros.
- Jorge Islas Flores. Artista plástico y trabajador del CECyT 7 del IPN.
- Ana Daniela Barragán Ramírez. Estudiante de la FES Cuautitlán.
- Nombre aún no revelado.