Fuga de gas provoca incendio en pozo petrolero de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:33:04

Las Choapas, Veracruz, 6 de marzo del 2026.- Un pozo petrolero ubicado en el estado de Veracruz sufrió un incendio, lo cual obligó a una intensa movilización de servicios de emergencia y autoridades locales, estatales y federales.

Al respecto de la situación, Protección Civil del estado dio a conocer que el siniestro tuvo lugar en el Pozo Krem 1, mismo que está situado en el municipio de Las Choapas.

Como causa del incendio se señaló una fuga de gas, en tanto que no se reportaron personas lesionadas gracias a la oportuna actuación de los servicios de emergencia.

A pesar de las impactantes imágenes que se dieron a conocer en redes sociales, el incendio en el pozo petrolero no representó un riesgo inmediato para la población ni fue necesario realizar la evacuación de personas cercanas al sitio.