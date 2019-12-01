En Morelia, Michoacán, aprehenden a sujeto en posesión de armas de fuego

Morelia, Michoacán, 4 de diciembre del 2025.- En posesión de dos armas de fuego, abastecidas con cargador y cartuchos útiles, fue detenido un sujeto en esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de una persona por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



Con base en se sabe que la indagatoria, derivado del Operativo “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se constituyeron en el estacionamiento de un inmueble de comida rápida, localizado sobre la avenida Rotarismo, municipio de Morelia, donde detuvieron al imputado en posesión de dos armas de fuego tipo escuadra, con cargadores y cartuchos útiles.



La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de Mario “V”.