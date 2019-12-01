Preocupa a micro, pequeñas y medianas empresas el aumento salarial: CPEM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:23:51

Morelia, Michoacán, 04 de diciembre de 2025.- Preocupa al sector empresarial, pero particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas el aumento salarial del 13% anunciado por el gobierno federal.

Así lo señaló el presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM), Isaac Díaz González, quien manifestó que el anuncio se da en un contexto de desaceleración económica, con caída en el PIB y señales claras de debilidad productiva a nivel nacional.

Como representante del organismo que agrupa a diversas cámaras y asociaciones empresariales de Michoacán, el empresario manifestó el reconocimiento del sector a la importancia de fortalecer el ingreso de los trabajadores.

Sin embargo, Isaac Díaz advirtió que en un estado como Michoacán, cuya economía depende ampliamente de micro, pequeñas y medianas empresas, los efectos pueden ser particularmente graves.

Por ello, el presidente del CPEM enumeró las preocupaciones del sector empresarial michoacano por la aprobación del incremento al salario mínimo, sin medidas de apoyo complementarias:

• Mayor presión sobre los costos laborales, estimada entre un 16% y 18% cuando se integran cargas patronales.

• Inhibición de nuevas inversiones, especialmente en sectores clave como agroindustria, comercio y servicios.

• Reducción en la creación de empleo formal y posibles recortes en empresas con limitada capacidad financiera.

• Aumento de la informalidad y riesgo de cierres, particularmente en negocios familiares y microempresas.

Díaz González enfatizó que para el CPEM el desarrollo económico requiere una visión equilibrada: “Salarios dignos, sí, pero también Empresas fuertes, sostenibles y capaces de invertir”.

Aseveró que elevar los ingresos de los trabajadores sin fortalecer simultáneamente las condiciones para generar empleo puede provocar el efecto contrario: menos oportunidades, menos inversión y menor competitividad.

Por lo anterior, a nombre de las cámaras y asociaciones empresariales integradas al CPEM, Isaac Díaz planteó las siguientes propuestas para evitar impactos negativos en la economía michoacana:

1. Estímulos fiscales temporales para empresas formales que enfrenten mayores costos laborales.

2. Esquemas diferenciados por tamaño de empresa, reconociendo la vulnerabilidad de las micro y pequeñas unidades económicas.

3. Incentivos a la productividad, mediante programas de digitalización, capacitación y tecnología.

4. Participación formal del sector empresarial de Michoacán en las mesas de análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), garantizando decisiones basadas en datos reales del entorno productivo.

Díaz González subrayó que el CPEM hace un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión y a las autoridades estatales a establecer una estrategia integral que acompañe este incremento salarial con medidas que favorezcan la inversión y eviten afectaciones al empleo.

Advirtió que “sin inversión no hay crecimiento, sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay bienestar”.

Finalmente, recalcó que el Consejo Profesional de Empresarios de México reitera su compromiso de defender al sector productivo y de trabajar por un Michoacán competitivo, sostenible y generador de oportunidades para todos.