Cae presunto autor de multihomicidio que quitó la vida a cinco personas en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 22:26:31
Morelia, Mich., a 3 de diciembre de 2025.– El caso que encendió alarmas, sembró miedo y dejó cinco hogares enlutados vuelve a sacudir a la capital michoacana. Las autoridades confirmaron la detención de Yhonatan N., presunto implicado en el multihomicidio ocurrido el pasado 10 de octubre en la colonia Ampliación Leandro Valle, un hecho que marcó a la ciudad por su brutalidad y frialdad operativa.

Aquella noche, que parecía tranquila, se convirtió en un episodio de terror. En una vivienda de la calle Cataleya, muy cerca del Estadio Morelos, cinco personas —Julio, Marlene Monserrat, José Eduardo, Ángel Trinidad y Julio César— convivían sin imaginar que el destino ya los tenía en la mira.

De pronto, dos sujetos irrumpieron sin aviso, abrieron fuego contra los presentes y huyeron a bordo de una motocicleta, dejando atrás un escenario devastador. Tres de las víctimas murieron en el acto, mientras que las otras dos, gravemente heridas, perdieron la vida en un hospital días después. El ataque sembró temor en la zona y desató una intensa investigación para dar con los responsables.

Tras semanas de seguimiento, análisis y reconstrucción del crimen, la Fiscalía General del Estadoidentificó la supuesta participación de Yhonatan N. en la ejecución múltiple. Con ello, se obtuvo una orden de aprehensión y elementos investigadores lograron ubicarlo y arrestarlo para ponerlo finalmente a disposición de las autoridades.

La detención de Yhonatan N. representa un paso crucial en uno de los casos más impactantes del año, pero el eco del hecho aún resuena entre vecinos que no olvidan aquella noche en que el miedo se apoderó de Morelia.

