Fuertes lluvias en Jalisco dejan un muerto; fue arrastrado por la corriente

17 de Septiembre de 2025

Guadalajara, Jalisco, a 17 de septiembre 2025.- Las fuertes lluvias que se registraron los últimos días en el estado de Jalisco dejaron un hombre sin vida y miles de personas afectadas por las inundaciones en varios municipios.

En la localidad de Ixtapa, perteneciente a la ciudad de Puerto Vallarta, un joven falleció tras ser arrastrado por la corriente al intentar cruzar un canal en motocicleta.

Por otra parte, en Tonalá, se informó de la desaparición de una persona que fue arrastrada por la corriente de los canales que desembocan en el Parque Luis Quintanar.

Mientras tanto, en Jocotepec, en la comunidad de Nextipac, se reportaron 30 viviendas con afectación por inundación, de las cuales seis tuvieron daño en el menaje.

En El Salto, se registró el desbordamiento de un canal en la colonia San José del 15, lo que afectó la vía pública.

A su vez, en la ciudad de Guadalajara, se presentaron inundaciones en colonias como Obrera Barrera, Vistas del Nilo y Lomas del Paraíso, además de la caída de cinco árboles, una barda colapsada, un árbol sobre una vivienda y tres vehículos varados.

Por último, en Zapopan se reportaron inundaciones en vialidades, tres viviendas afectadas, seis vehículos varados y un árbol caído; y en Tlaquepaque se registraron viviendas inundadas, cinco vehículos varados, un árbol caído y dos bardas colapsadas, entre ellas la de la Secundaria No. 17.