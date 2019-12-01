Fuerte explosión destruye vivienda en Buenavista, Michoacán: estruendo llegó hasta Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:50:29

Buenavista, Mich., a 12 de octubre de 2026.— Una potente explosión registrada la noche de este lunes en una vivienda de la comunidad de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Buenavista, provocó momentos de terror entre los habitantes, dejó importantes daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió alrededor de las 20:30 horas y fue de tal magnitud que, según testimonios de pobladores, el estruendo pudo escucharse incluso en distintos puntos del municipio de Apatzingán.

La fuerza de la detonación destruyó gran parte del inmueble, derribó muros y generó una onda expansiva que ocasionó daños en puertas y cristales de al menos cinco viviendas cercanas.

Versiones preliminares señalan que en el domicilio presuntamente se elaboraban artefactos explosivos, aunque esta información deberá ser confirmada.

Tras recibir llamadas de auxilio al número de emergencias 911, personal de atención a emergencias acudió al lugar para evaluar los daños y atender a los habitantes afectados. Como medida preventiva, se habría ordenado la evacuación de personas que se encontraban en las inmediaciones del inmueble.

Los reportes iniciales mencionan varias personas atendidas por crisis nerviosas y al menos una con lesiones leves; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un balance oficial definitivo sobre posibles víctimas.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntamente se observan las condiciones en las que quedó la vivienda después de la explosión, evidenciando la magnitud de los daños materiales.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de esta región de Tierra Caliente, mientras se espera que las autoridades esclarezcan qué originó la detonación y si en el inmueble se almacenaban o fabricaban materiales explosivos.