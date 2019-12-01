Sigue la guerra contra el tabaco ilegal en Michoacán: Marina y FGR decomisan casi 10 millones de cigarros pirata en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 19:05:50

*La Aduana de Lázaro Cárdenas vuelve a quedar bajo los reflectores por un cargamento millonario de cigarrillos apócrifos; la FGR abrió una investigación para esclarecer su procedencia y determinar quiénes estaban detrás de la operación. El decomiso se suma a otros aseguramientos que exhiben las dimensiones del mercado clandestino de tabaco en México.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 12 de octubre de 2026.- Casi diez millones de cigarros falsificados quedaron fuera de circulación tras un nuevo golpe de las autoridades federales al comercio ilegal de tabaco en uno de los principales puertos comerciales de México. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectaron y aseguraron un contenedor con 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas.

El hallazgo encendió las alertas sobre el volumen que puede alcanzar este mercado clandestino y las redes comerciales que permiten movilizar mercancías ilícitas a gran escala. La intervención fue resultado de labores de inteligencia aduanera, análisis estratégico, revisión de antecedentes comerciales y gestión de riesgos implementadas por la ANAM, con información documental proporcionada por la propia aduana michoacana.

Tras identificar el cargamento, las autoridades procedieron a asegurar el contenedor y dar intervención a la FGR, que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

Hasta ahora, las instituciones federales no han revelado la identidad del importador, el destinatario de la mercancía ni el valor comercial estimado del cargamento. Tampoco han informado si los cigarrillos estaban destinados al mercado nacional o si existen indicios que permitan vincular la operación con alguna organización criminal.

La incógnita central es quién estaba detrás de casi diez millones de piezas falsificadas y qué red comercial esperaba distribuirlas una vez que abandonaran el recinto aduanero.

Un negocio de millones bajo la sombra del crimen organizado

El decomiso se produce en un contexto en el que el comercio ilegal de cigarros ha adquirido dimensiones que van mucho más allá del contrabando tradicional. Investigaciones periodísticas y estudios especializados han documentado distintas modalidades de operación: importación clandestina, falsificación de marcas, fabricación ilegal en territorio nacional y distribución mediante redes comerciales que evaden controles fiscales y regulatorios.

En este mercado también se ha documentado la participación de organizaciones criminales. Un estudio presentado ante el Senado por investigadores de El Colegio de México examinó la intervención del crimen organizado en el comercio ilícito de tabaco y distinguió entre el contrabando de cigarrillos extranjeros y otras formas de comercialización ilegal.

El fenómeno incluye, además, investigaciones periodísticas sobre el llamado Cártel del Tabaco y los hermanos Cedano Filippini, señalados en reportajes por su presunta participación en estructuras vinculadas con el negocio ilícito de cigarros. Algunas publicaciones describieron denuncias sobre amenazas contra comerciantes y presiones para imponer determinadas marcas.

El nuevo decomiso muestra la magnitud que puede alcanzar el movimiento de mercancía apócrifa. Casi diez millones de cigarrillos equivalen a 497 mil 400 cajetillas de 20 unidades, si se considera esa presentación comercial.

Un volumen de esa escala plantea interrogantes sobre la logística utilizada, los canales de distribución previstos y las ganancias potenciales que podría generar la comercialización del producto.

Lázaro Cárdenas, bajo la lupa aduanera

La ubicación del aseguramiento añade relevancia al caso. Lázaro Cárdenas es una puerta estratégica para el comercio exterior mexicano, por lo que la detección de mercancía apócrifa en su aduana vuelve a poner el foco sobre los mecanismos utilizados para identificar operaciones sospechosas y evitar que productos ilícitos lleguen al mercado.

La ANAM atribuyó el resultado a sus labores de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y revisión documental. A diferencia de otros operativos en los que las autoridades han detallado inconsistencias físicas entre la mercancía declarada y la encontrada, en este caso el comunicado no especificó la marca de los cigarros, su país de origen ni el mecanismo concreto mediante el cual fueron identificados.

Esos datos serán fundamentales para reconstruir la operación. Conocer la procedencia del cargamento, la identidad de los responsables del embarque y el destino previsto permitiría establecer si se trataba de una importación irregular aislada o de una estructura de mayor alcance.

La investigación también deberá esclarecer la posible afectación a los derechos de propiedad intelectual y determinar qué delitos, en su caso, pueden acreditarse.

El siguiente paso: llegar a los responsables

El aseguramiento representa un golpe material contra la circulación de casi diez millones de cigarrillos apócrifos, pero el alcance de la operación dependerá de lo que consiga establecer la investigación ministerial.

La mercancía quedó asegurada y la FGR abrió una carpeta para esclarecer los hechos. Por ahora, no se han anunciado detenciones relacionadas con este cargamento.

La pregunta que permanece abierta es si las autoridades lograrán reconstruir toda la cadena comercial: desde el origen de los cigarros hasta quienes financiaron su traslado y quienes se encargarían de colocarlos entre distribuidores y vendedores.

Casi diez millones de cigarros pirata fueron detectados en la aduana michoacana. Ahora falta saber quién intentó introducirlos al circuito comercial y qué estructura esperaba convertir ese cargamento en un negocio millonario.