Declaran culpable a padre de Dafne Zapata por abuso sexual agravado

Declaran culpable a padre de Dafne Zapata por abuso sexual agravado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:01:47
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Ciudad Mante, Tamaulipas, 12 de octubre de 2026.- Después de siete años de proceso judicial, Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra su hija.

La decisión fue tomada por el juez, Eliseo Sánchez Wong, durante una audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, sin embargo, todavía está pendiente definir cuántos años pasará en prisión.

Luego de conocer el fallo, Gabriel “N” expresó su desacuerdo y anunció que su abogado apelará la decisión, pues considera que las pruebas presentadas durante el juicio no demostraron los delitos que se le atribuyeron.

La próxima audiencia se llevará a cabo el 15 de octubre, cuando el juez determinará la pena y la reparación del daño. De acuerdo con lo previsto, el acusado podría recibir una condena de entre 20 y 30 años de prisión, aunque la decisión final aún está pendiente, también se definirá si será trasladado a un centro penitenciario en Ciudad Victoria o Altamira.

El caso comenzó en 2019, cuando Gabriel “N” fue procesado por hechos denunciados por su hija. Dafne falleció el pasado 16 de julio, a los 13 años, durante un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

La muerte de la adolescente es investigada bajo el protocolo de feminicidio. En este caso también se indaga la posible responsabilidad del director de la institución, Jorge Luis “N”.

Por otro lado, mientras avanza la investigación por la muerte de Dafne, el proceso contra su padre continúa con la definición de la condena, que todavía puede ser apelada por la defensa.

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