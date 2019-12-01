Se aprueba en comisión la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Michoacán

Se aprueba en comisión la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 19:04:04
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Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Las y los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron este lunes la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que fue turnada a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a fin de que sea considerada en los trabajos de la Conferencia. 

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Baltazar Gaona García, y la presidenta de la Jucopo, Giulianna Bugarini Torres, recibieron  de parte de la presidenta de dicha comisión, Anabet Franco Carrizales, el Dictamen con el que se pretende establecer el protocolo y el marco jurídico que permita enfrentar el fenómeno de la desaparición de personas en la entidad.

En reunión llevada a cabo en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, en la que también estuvieron presentes la diputada Brissa Arroyo Martínez y el legislador David Martínez Gowman, quedó de manifiesto la importancia de colocar a las personas en el centro de toda decisión, así como de salvaguardar sus derechos.

Una vez que sea programada en sesión del Pleno, será cuando las y los legisladores michoacanos emitan su voto a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo con la que se propone la creación de un Sistema Estatal de Búsqueda y la generación de la Comisión Estatal de Búsqueda con carácter autónomo.

De igual forma, para que se establezca un protocolo de búsqueda de las personas desaparecidas, obligando a las autoridades a que realicen labores de búsqueda de manera inmediata; y, reconociendo el derecho de los familiares y colectivos a participar de manera activa en los procesos de búsqueda.

Cabe destacar que durante los trabajo de análisis y discusión de la propuesta de ley, también participaron especialistas en el tema de desaparición y búsqueda de personas.

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