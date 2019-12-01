Se aprueba en comisión la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Las y los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron este lunes la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que fue turnada a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a fin de que sea considerada en los trabajos de la Conferencia.

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Baltazar Gaona García, y la presidenta de la Jucopo, Giulianna Bugarini Torres, recibieron de parte de la presidenta de dicha comisión, Anabet Franco Carrizales, el Dictamen con el que se pretende establecer el protocolo y el marco jurídico que permita enfrentar el fenómeno de la desaparición de personas en la entidad.

En reunión llevada a cabo en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, en la que también estuvieron presentes la diputada Brissa Arroyo Martínez y el legislador David Martínez Gowman, quedó de manifiesto la importancia de colocar a las personas en el centro de toda decisión, así como de salvaguardar sus derechos.

Una vez que sea programada en sesión del Pleno, será cuando las y los legisladores michoacanos emitan su voto a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo con la que se propone la creación de un Sistema Estatal de Búsqueda y la generación de la Comisión Estatal de Búsqueda con carácter autónomo.

De igual forma, para que se establezca un protocolo de búsqueda de las personas desaparecidas, obligando a las autoridades a que realicen labores de búsqueda de manera inmediata; y, reconociendo el derecho de los familiares y colectivos a participar de manera activa en los procesos de búsqueda.

Cabe destacar que durante los trabajo de análisis y discusión de la propuesta de ley, también participaron especialistas en el tema de desaparición y búsqueda de personas.