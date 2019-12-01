Comando desata balaceras y destroza a tiros las fachadas de dos viviendas en Parácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:18:55

Parácuaro, Mich., a 12 de octubre de 2026.— La madrugada se convirtió en escenario de violencia en la cabecera municipal de Parácuaro, donde un grupo de sujetos armados a bordo de un convoy, atacó a balazos dos viviendas ubicadas en distintos puntos de la localidad, dejando sus fachadas prácticamente destrozadas por los impactos de proyectiles.

Las agresiones, perpetradas durante las primeras horas de este lunes, habrían sido ejecutadas con armas largas, de acuerdo con los reportes preliminares. Tras descargar sus armas contra los inmuebles, los responsables huyeron antes de que las fuerzas de seguridad pudieran localizarlos.

Las detonaciones encendieron las alertas y provocaron la movilización de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes se desplazaron hasta los dos lugares atacados para asegurar las zonas y establecer perímetros de seguridad.

En las viviendas quedaron expuestas las huellas de la violencia: fachadas perforadas por múltiples disparos y daños que evidencian la intensidad de las agresiones armadas. Hasta el momento, la información disponible no precisa si había personas dentro de los inmuebles al momento de los ataques ni si hubo víctimas.

Ante lo ocurrido, se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, encargado de procesar ambas escenas, recabar indicios balísticos e integrar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Por ahora, se desconoce quiénes ordenaron o perpetraron los ataques, así como el motivo de las agresiones. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

La doble agresión registrada en distintos puntos de Parácuaro dejó dos viviendas marcadas por los disparos y abrió una nueva investigación por hechos violentos en la región.