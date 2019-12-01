Pierde la vida un hombre tras ataque armado en la colonia Ramón Farías de Uruapan, Michoacán

Pierde la vida un hombre tras ataque armado en la colonia Ramón Farías de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 21:53:11
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Uruapan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre perdió la vida tras ser agredido con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Ramón Farías de esta ciudad.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que, sobre la calle Colima de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes, al arribar, encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos integrantes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Los restos fueron trasladados al Semefo para los efectos de ley.

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