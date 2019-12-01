Fuego devasta restaurantes y palapas en zona turística de Puerto Escondido, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 10:37:31

Puerto Escondido, Oaxaca, 6 de marzo del 2026.- Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes provocó daños en la zona turística de Punta Zicatela, uno de los destinos más concurridos de Puerto Escondido, Oaxaca.

De acuerdo con reportes de medios locales, el fuego comenzó alrededor de la 1:00 de la mañana y rápidamente se extendió por varios establecimientos de la zona, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro afectó decenas de restaurantes, comercios y palapas, muchos de ellos ubicados a lo largo del corredor turístico cercano a la playa.

Tras varias horas de labores, autoridades confirmaron que el incendio fue controlado, aunque los daños materiales en la zona aún están en evaluación.