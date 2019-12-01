Fortalecen capacitación policial para brindar mayor seguridad vial en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:13:53

Quiroga, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.– Con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y fortalecer el desempeño institucional, el Gobierno Municipal de Quiroga llevó a cabo la capacitación “Seguridad Vial y Certificación Policial”, dirigida a los elementos de Tránsito Municipal.

La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, destacó que la profesionalización constante de las y los servidores públicos es fundamental para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía y consolidar un municipio más seguro.

Durante esta jornada de formación, las y los elementos reforzaron conocimientos en materia de normatividad vial, protocolos de actuación y procesos de certificación policial, herramientas que permiten desempeñar su labor con mayor eficiencia, responsabilidad y apego a la ley.

La alcaldesa subrayó que en su administración se mantiene el compromiso permanente de fortalecer la preparación de los cuerpos de seguridad, convencida de que la capacitación continua es clave para brindar mayor seguridad vial y confianza a las y los quiroguenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrendó su voluntad de seguir trabajando por la tranquilidad y el bienestar de la población.