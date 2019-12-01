Conductor del transporte púlbico resulta herido tras chocar con locomotora en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 13:32:25

Celaya, Guanajuato, a 4 de marzo 2026.- El conductor de la unidad de transporte público de la empresa Saetas, que iba sin pasajeros resultó lesionado de un brazo tras ser impactado por el tren en la colonia La Favorita, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Poco después de las 11:00 de la mañana reportaron el accidente sobre avenida Irrigación esquina Genaro Amezcua.

Al sitio se desplazaron cuerpos de emergencia y elementos de tránsito y policía Vial, quiénes abanderaron la zona para evitar otro incidente.

Mientras tanto, el conductor fue valorado en el lugar, en donde recibió los primeros auxilios para tratar la lesión en un brazo, por lo que tendrá que continuar su atención médica en un nosocomio.

Según versiones del propio conductor, el camión iba vacío con dirección de oriente a poniente hacia avenida Anenecuilco.

También aseguró no escuchó el silbato de la locomotora que iba en reversa y fue impactado en la parte del frente dejando daños en el camión color blanco de número económico 061 de la ruta Villagrán.

Las autoridades competentes llevarán a cabo el peritaje correspondiente para determinar Las verdaderas causas del percance.