Tras cateo en  Uruapan, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una mujer

Tras cateo en  Uruapan, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una mujer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:49:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 4 de marzo 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró sustancia con características de marihuana y detuvo a una mujer. 

Sobre el particular se informó que dicha  diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Regional de Uruapan, luego de que se solicitara y obtuviera el mandato judicial correspondiente, tras recabarse datos que advertían la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la calle Río de Grijalva, colonia El Jazmín.

Al lugar acudió un equipo multidisciplinario, con apoyo de la Guardia Nacional, donde fueron localizadas cuatro bolsas que contenían vegetal verde seco con características propias de la marihuana, así como dos básculas grameras y dinero en efectivo.

Durante la intervención fue detenida Guillermina “N”, de 58 años, por su posible participación en delitos contra la salud.

La droga, los objetos asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Conductor del transporte púlbico resulta herido tras chocar con locomotora en Celaya, Guanajuato
Tras cateo en  Uruapan, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una mujer
Fortalecen capacitación policial para brindar mayor seguridad vial en Quiroga
Enfrentamiento en el centro de Rayones termina con cinco presuntos agresores muertos
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum afirma tener "Plan B" a su reforma electoral
Sheinbaum descarta que abatimiento de “El Mencho” fuera para evitar invasión de Estados Unidos
Juez ordena al Ejército entregar archivos clave del caso Ayotzinapa
Entrega de cuerpos en Michoacán será gratuita y sin intermediarios, anuncia fiscal
Comentarios