Tras cateo en  Uruapan, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:49:47

Uruapan, Michoacán, a 4 de marzo 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró sustancia con características de marihuana y detuvo a una mujer.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Regional de Uruapan, luego de que se solicitara y obtuviera el mandato judicial correspondiente, tras recabarse datos que advertían la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la calle Río de Grijalva, colonia El Jazmín.

Al lugar acudió un equipo multidisciplinario, con apoyo de la Guardia Nacional, donde fueron localizadas cuatro bolsas que contenían vegetal verde seco con características propias de la marihuana, así como dos básculas grameras y dinero en efectivo.

Durante la intervención fue detenida Guillermina “N”, de 58 años, por su posible participación en delitos contra la salud.

La droga, los objetos asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.