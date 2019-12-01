Sheinbaum descarta que abatimiento de “El Mencho” fuera para evitar invasión de Estados Unidos

Ciudad de México, 4 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el operativo en el que fue detenido y abatido “El Mencho” haya sido resultado de presiones del gobierno de Estados Unidos o de amenazas de una posible intervención en territorio nacional.

La mandataria explicó que la acción tenía como propósito su captura, pero que durante el despliegue los elementos federales fueron atacados y las fuerzas de seguridad respondieron a la agresión. Subrayó que la operación se llevó a cabo con base en labores de inteligencia y no por exigencias externas.

En el contexto internacional, el presidente estadounidense Donald Trump, al inicio de su segundo mandato, incluyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la lista de organizaciones terroristas. A partir de esa designación, advirtió que su gobierno perseguiría a los líderes de grupos criminales vinculados al narcotráfico e incluso planteó la posibilidad de actuar más allá de sus fronteras.

No obstante, Sheinbaum insistió en que la operación en cuestión obedeció exclusivamente a decisiones soberanas de las autoridades mexicanas.