Entrega de cuerpos en Michoacán será gratuita y sin intermediarios, anuncia fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:02:30

Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2026.– El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que la entrega de cuerpos y restos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán será totalmente gratuita y sin ningún tipo de condicionamiento.

Durante el anuncio, el funcionario presentó los Lineamientos para el Trato Digno a las Víctimas en la Entrega de Cuerpos y Restos Humanos, un nuevo marco normativo que establece reglas claras para proteger a las familias durante los procesos ministeriales y forenses, y evitar abusos o prácticas indebidas.

De acuerdo con la nueva normativa, ningún servidor público podrá condicionar trámites, sugerir la contratación de una funeraria en particular ni retrasar la entrega del cuerpo bajo ninguna circunstancia. El objetivo, explicó Torres Piña, es garantizar que las familias puedan realizar este proceso con respeto, transparencia y sin presiones.

Asimismo, se establece que los familiares tendrán plena libertad para elegir la funeraria de su preferencia, sin recomendaciones ni interferencias de funcionarios públicos.

También queda estrictamente prohibido que servidores públicos reciban dádivas, comisiones o cualquier tipo de beneficio por parte de prestadores de servicios funerarios.

Los lineamientos contemplan además que las funerarias no podrán contactar a las familias mientras estén en curso los procedimientos ministeriales o forenses, con el fin de evitar presiones o intentos de lucrar con la situación.

El documento también obliga a que toda comunicación con víctimas y familiares se realice con respeto, ética y sensibilidad, priorizando en todo momento un trato digno y humano.

Carlos Torres Piña subrayó que estas medidas forman parte de una política institucional enfocada en fortalecer la transparencia, erradicar malas prácticas y colocar a las víctimas en el centro de la actuación de la Fiscalía.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la Vicefiscalía de Asuntos Internos, instancia encargada de investigar y sancionar conductas que vulneren los derechos de las víctimas o contravengan esta nueva normativa.