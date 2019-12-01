Claudia Sheinbaum afirma tener "Plan B" a su reforma electoral

Claudia Sheinbaum afirma tener "Plan B" a su reforma electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 13:12:25
Ciudad de México, 4 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que contempla una alternativa en caso de que su propuesta de reforma electoral no obtenga el respaldo necesario en el Congreso, particularmente ante la postura en contra del Partido del Trabajo (PT).

La mandataria federal confirmó que la iniciativa será enviada este miércoles al Poder Legislativo y señaló que, si no prospera, existe un “plan B”, aunque evitó detallar en qué consistiría esa opción.

“Sí hay un plan B, pero sería después; ya se verá”, expresó.

Por su parte, Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, ratificó que su bancada no acompañará la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal, lo que podría complicar su aprobación.

