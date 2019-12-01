Enfrentamiento en el centro de Rayones termina con cinco presuntos agresores muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 11:37:38

Rayones, Nuevo León, 4 de marzo del 2026.- Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León y civiles armados en el municipio de Rayones dejó un saldo de cinco personas abatidas.

Medios locales dieron a conocer que el intercambio de metralla tuvo lugar minutos después de las 3:00 horas de este miércoles en la zona centro de dicho municipio, entre las calles Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

Se precisó que los elementos policiales llevaban a cabo labores de patrullaje cuando fueron sorprendidos a balazos por presuntos criminales, quienes intentaron cubrirse en una camioneta de color blanco.

En el sitio aseguraron cinco armas largas de alto poder, con la inclusión de una presunta calibre 50, así como sustancias ilícitas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.