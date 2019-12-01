Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortaleció el estado de fuerza y las capacidades operativas de la Guardia Civil con la incorporación de 180 policías de proximidad, quienes concluyeron satisfactoriamente su proceso de formación conforme al Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, encabezó la entrega de constancias durante la ceremonia de clausura de los cursos de formación inicial, llevada a cabo en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP).

“Hoy en Michoacán ser policía es sinónimo de profesionalismo y excelencia, por eso me llena de orgullo reconocer a los 180 elementos de la Guardia Civil que acreditaron esta formación”, expresó el titular de la SSP.

Destacó que la preparación que recibieron contempla herramientas teóricas, prácticas y jurídicas indispensables para el desempeño de sus funciones, así como principios de disciplina, actuación profesional, responsabilidad institucional y respeto irrestricto a los derechos humanos, que fortalecen las aptitudes y la vocación de servicio de los elementos policiales.

Con este incremento en su estado de fuerza y profesionalización, la Guardia Civil amplía su cobertura territorial y capacidad de respuesta mediante acciones de prevención, vigilancia y proximidad social. Para la SSP, mantener esta capacitación constante es una prioridad orientada a consolidar una corporación más cercana y eficaz, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para garantizar la tranquilidad de las familias michoacanas.